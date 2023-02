Domaine des grandes terres [EDITION EN GROS CARACTERES

Les vendanges débutent au domaine des Grandes Terres. L'un des saisonniers espagnols, Diego, attire l'attention de Jacques, le maître de chai et de Virginie, la soeur de la patronne. Il ressemble à un homme venu auparavant et que personne ne souhaite revoir ici. Une série de catastrophes s'abat sur les Grandes Terres et l'Espagnol est mis en cause. Alexandre, l'héritier du vignoble, s'interroge sur le passé de sa famille et sur cet homme. Est-il vraiment celui qui a travaillé ici autrefois ? Si oui, que veut-il ? Alexandre va être placé devant le choix d'obéir au sens de l'honneur et des convenances prôné depuis toujours dans la famille ou de décider lui-même de sa vie.