L'ADEC - Maison du théâtre amateur. Une association au service des amateurs en Bretagne

L'histoire de l'ADEC-Maison du théâtre amateur de Rennes, fondée en 1970, rend compte du dynamisme de la pratique théâtrale en Bretagne. Elle permet de dépasser les stéréotypes qui pèsent sur le théâtre amateur : loin d'une conception passéiste de la pratique amateur, au-delà d'un héritage lié au théâtre de patronage, l'ADEC-Maison du théâtre amateur a réussi à articuler éducation populaire et exigence artistique en développant la formation des animateurs et des comédiens, la diffusion du répertoire contemporain grâce à l'animation d'une bibliothèque théâtrale, et en créant un centre de ressources et de partenariat avec les artistes professionnels. L'ouvrage fait le récit historique de cette association qui a produit des rencontres humaines et artistiques autour d'une passion commune : le théâtre. Enrichi de témoignages et d'un cahier d'illustrations, il participe des efforts entrepris depuis quelques décennies pour écrire l'histoire du théâtre amateur. Il éclaire la structuration du paysage professionnel breton et les liens étroits entre pratiques en amateur et pratiques professionnelles