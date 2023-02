La mémoire de la mésange [EDITION EN GROS CARACTERES

Noël Beaupré, pianiste qui ne remplit plus les salles, est obligé d'écourter la tournée de son dernier album. Il rend alors visite à sa grand-mère en maison de retraite qui vient d'être diagnostiquée Alzheimer. Sur un coup de tête, il décide de faire évader la vieille dame et de l'emmener revoir les villages de son enfance avant d'atteindre leur destination finale, sa maison, La Mésange. Se joindront alors à eux, Sandrine, l'aide-soignante avec son enfant autiste, et Manon, journaliste en fin d'études. Tout le monde tombera sous le charme de la maison aux mille souvenirs.