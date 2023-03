Le long été. Comment le climat a changé le destin de l'humanité

Il y a environ 15 000 ans, au terme d'une longue période glaciaire, les températures ont augmenté, les glaciers ont reculé et le niveau de la mer s'est élevé. L'essor de la civilisation humaine et toute l'histoire documentée se sont déroulés au cours de cette période de réchauffement connue sous le nom d'Holocène. Il y a quelques années encore, nous disposions de données insuffisantes pour connaître en détail les changements climatiques survenus au cours de l'Holocène. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans cet ouvrage captivant qui porte sur les effets de la variabilité climatique sur le destin des civilisations humaines, Brian Fagan montre en quoi le climat agit, depuis l'aube de l'humanité, comme le moteur des transformations les plus profondes de l'Histoire, un facteur historique plus important que nous n'en avons eu conscience jusqu'ici.