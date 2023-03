Le cinéma de Steven Spielberg. Une aventure humaine

Une analyse de la carrière et de la pensée humaniste du célèbre réalisateur... Au-delà du popcorn, des effets spéciaux et du box-office, ce livre propose d'explorer la pensée profonde de Steven Spielberg, de tisser un lien thématique entre chacun des films d'une carrière prolifique de plus d'un demi-siècle, pour mieux en dégager l'admirable cohérence, à la clarté de plus de 250 citations du cinéaste et de son entourage, dont beaucoup sont traduites dans ce livre pour la première fois. A travers le regard humaniste que Steven Spielberg porte dans son cinéma sur la famille, la guerre, la démocratie, les droits humains et la nature, quel portrait cet artiste tour à tour conteur, philosophe, sociologue, et historien, dresse de notre monde et de l'Humanité, de ses rapports de domination ethnique, sexiste, économique et écologique ? Et dans quelle mesure, par l'impact populaire phénoménal de son oeuvre, influence-t-il les masses et prépare-t-il lui-même, d'une certaine manière, l'avènement d'un nouveau monde plus harmonieux ? - Le livre contient plus de 250 citations du cinéaste et de son entourage, dont beaucoup sont traduites pour la première fois. - L'ouvrage est émaillé de plusieurs photos issues des films de Spielberg, appuyant le propos de l'auteur. - Cette analyse, sous le prisme " humaniste ", de la carrière de Spielberg, divisé en cinq chapitres (1- Famille, 2- Guerre et paix, 3- Démocratie, justice et liberté, 4- Egalité et fraternité, 5- Capitalisme, technologie et écologie), inclut ses derniers films, dont The Fabelsmans, sorti dans les salles françaises le 22 février 2023.