Sophrologie pour se recentrer sur soi

Envie d'être détendu-e et plein-e d'énergie du matin au soir ? Adoptez des routines de sophrologie pour avoir un corps et un esprit en harmonie dans toutes vos activités quotidiennes. Suivez le programme proposé ici pour vous mettre à cette pratique en 4 semaines. Avec ces nouvelles habitudes, vous pourrez vivre en douceur et mieux gérer vos émotions, pour un rapport au corps apaisé et un équilibre retrouvé. A chaque étape de votre journée, découvrez des astuces et des conseils pour vous épanouir en pleine conscience. Chaque semaine, retrouvez : - Des routines sophro pour chaque moment de votre journée - Des exercices pratiques pour prendre conscience de votre corps et vous détendre - Des astuces pour respirer et pouvoir prendre du recul à tout instant - Des inspirations de modes de vie qui prônent le zen au quotidien : slow life, minimalisme, hygge Offrez-vous des pauses sophrologie pour vous reconnecter !