Peinture au numéro. Panda et koala

Un cahier contenant 2 portraits d'un panda et d'un koala, 1 pinceau et 2 palettes de peinture papier aquarelle de 12 couleurs. L'enfant trempe son pinceau dans de l'eau et le pose sur une des couleurs des palettes pour qu'elle se transforme en peinture. Il peint les tableaux en appliquant sur les zones numérotées les couleurs correspondantes.