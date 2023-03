Body Language

Cassie Raven est technicienne à la morgue de Camden le jour, apprentie taxidermiste le soir. Son job consiste à préparer les corps et assister le médecin légiste. Elle coche toutes les cases du stéréotype de la fille bizarre : un peu gothique, piercée et tatouée de partout. Elle est persuadée que les cadavres peuvent vous donner des indices sur les causes de leur mort, à condition de les "écouter" . Un matin, elle trouve comme première cliente son ancienne prof, Mme E. celle qui l'a aidée à sortir de la drogue et des squats et qui l'a remise sur les rails quelques années auparavant. Conclusion du médecin légiste : mort accidentelle par noyade, donc pas d'autopsie poussée. Cassie n'y croit pas, elle pense à un assassinat. Mais comment le prouver ? Pas simple, surtout qu'elle n'a pas vraiment la cote auprès de la police et qu'elle a sur le dos l'inspectrice Phyllida Flyte, coincée et glaciale, qui la suspecte d'avoir volé un cadavre à la morgue...