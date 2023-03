Pourquoi le camembert de Normandie était-il bleu à l'origine ? Comment un aventurier allemand est-il devenu roi de Corse ? Où se situe la mer Rouge dans le centre de la France ? Pourquoi la coiffe des Bigoudènes bretonnes est-elle aussi haute ? Qu'est-ce qui a conduit un Franc-Comtois à lancer la Coupe du monde de football ? Pourquoi le pont du Gard n'est-il pas droit ? Comment est né le premier restaurant à Paris ? Qui a vraiment inventé le champagne ? Comment, à Clermont-Ferrand, l'entreprise Michelin a-t-elle révolutionné le monde de la publicité ? Que signifient les couleurs des maisons alsaciennes ? Ce tour curieux de la France raconte les trésors de nos régions en 150 histoires étonnantes et anecdotes savoureuses. Gastronomie, patrimoine, découvertes insolites, expressions régionales... vivons curieux ! Sidonie Bonnec est journaliste. Elle a notamment animé, avec Thomas Hugues, La curiosité est un vilain défaut sur RTL, puis Minute papillon sur France Bleu. Elle est l'autrice, avec Thomas Hugues, du Manuel de curiosité de générale (Fayard, 2020) et, avec Marie Drucker, de Maman (Fayard, 2016) et Naturel (Fayard, 2019).