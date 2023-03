Ecrire avec Sami et Julie. CP

Mon cahier pour écrire avec Sami et Julie : - Un cahier qui s'appuie sur 16 albums de la collection Sami et Julie pour motiver les élèves. - Des activités courtes et régulières pour rendre explicites les mécanismes de la production d'écrit. - 3 types de situation d'écriture : - des situations génératives (textes modèles à transformer) à partir d'une ou plusieurs phrases de Samie et Julie - des situations ouvertes plus libres, comme écrire la suite ou décrire une image... - un travail sur des types d'écrit, à partir d'un écrit de référence (liste, affiche, cartion d'invitation...)Et des compléments pédagogiques téléchargeables gratuitement (séance-type, cartes-mots).