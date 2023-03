La philo pour tous

Vous êtes à J - 15 du bac et la, philo reste un grand mystère ? Ce livre est fait pour vous ! En 1 heure, faites le tour des grandes questions et maîtrisez les clés de l'argumentation philosophique avec Lev Fraenckel, le prof de philo le plus suivi sur TikTok. Les penseurs, les courants et les 17 notions du programme de terminale sont abordées avec méthode et une grande limpidité : l'art, le bonheur, la conscience, le devoir, l'Etat, l'inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail et la vérité. Préparez-vous à devenir un serial thinker.