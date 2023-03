Nous contre vous

Comment une ville paisible où tout le monde se connaît peut-elle du jour au lendemain sombrer dans le chaos ? A Ursa, petite commune à la lisière d'une immense forêt suédoise, tout allait bien jusqu'à ce soir de printemps où un acte violent a été commis. Personne ne peut rester indifférent. Des clans se sont formés, des amitiés se sont brisées. Alors que l'automne s'installe, les habitants d'Ursa ne souhaitent qu'une chose : se réconcilier pour sauver le club de hockey, grande fierté de la ville. Mais tout n'est pas oublié et les tensions perdurent : entre les manigances des politiciens et les coups bas d'anciens amis, la rivalité entre les habitants se transforme en une bataille féroce, réveillant le pire en chacun. Dans ce climat glacial, Maya, Amat, Benji et Anna vont apprendre à se serrer les coudes pour surmonter ensemble le passage à l'âge adulte. Né à Stockholm en 1981, Fredrik Backman publie en 2012 son premier roman, Vieux, râleur et suicidaire - La Vie selon Ove, qui remporte un succès retentissant en Suède puis dans de nombreux pays. Ses livres, vendus depuis à plus de 10 millions d'exemplaires dans 43 langues, ont été adaptés à l'écran et au théâtre. Traduit du suédois par Laurence Mennerich