Le Journal. Tome 2, Fortyniners...

Les grandes époques de l'histoire américaine vues à travers le prisme du journalisme. 1848. La presse écrite fait ses débuts avec l'apparition de machines d'imprimerie modernes et coûteuses. Grâce à l'invention du Pony Express, l'information est diffusée à un large public qui se passionne pour les grands récits illustrés. Les idées révolutionnaires, telles que l'abolition de l'esclavage, émergent et se propagent. C'est au coeur de cette épopée dans l'Ouest américain que naît l'histoire d'amour entre Alexandre, petit-fils de Nathan, fondateur du Journal, et Joséphine, une jeune artiste métisse.