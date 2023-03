Voyageuse solo. Le guide pratique pour les femmes qui veulent voyager seules

Le voyage en solitaire est un rêve pour beaucoup. Que cela soit pour l'aventure inédite, la découverte de soi, le challenge personnel ou les rencontres espérées, il y a autant de motivations que de profils de globe trotteurs. Mais est-il si simple de se lancer ? Est-ce à la portée de tous ? Et surtout, est-ce une expérience sûre pour une fille seule ? Entre les risques d'agression, l'ennui potentiel et les problèmes d'organisation, les questions et les angoisses semblent nombreuses. Ce guide met fin aux galères ! L'autrice, voyageuse solo elle-même, partage ses astuces et ses conseils, et livre le témoignage d'autres voyageuses en solo. Quel logement choisir, quand et où partir, comment maintenir une hygiène acceptable... Trouvez enfin toutes les réponses pour tenter l'aventure solo et la réussir !