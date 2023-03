Les Oubliés de Marralee

APRES CANICULE ET SAUVAGE, LA DERNIERE ENQUETE D'AARON FALK Lors d'un festival dans une charmante petite ville viticole du sud de l'Australie, un bébé est retrouvé, seul, dans son landau. Tout le monde à Marralee connaît sa mère, Kim, beaucoup l'ont croisée ce soir-là et nul ne peut imaginer qu'elle soit partie en abandonnant son nouveau-né. Pourtant, on ne la reverra jamais. Présent le jour du drame, l'inspecteur Aaron Falk revient en ville un an plus tard pour rendre visite à son ami Greg Raco. A la demande de ce dernier, il va enquêter sur cette disparition. Il découvre que Raco et ses proches ont été touchés de près par cet évènement, que ce soit par les liens du sang, du mariage ou simplement d'amitié. Au gré des versions bien différentes que lui livrent les gens et des secrets révélés, Falk va peu à peu démêler les fils de cette affaire jusqu'à en dévoiler l'issue dramatique. Un roman policier subtil et atmosphérique par la virtuose Jane Harper, star incontestable du polar australien.