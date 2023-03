La souveraineté économique à l'épreuve de la mondialisation

Trouvant son origine dans l'intensification de l'interdépendance productive entre les nations ainsi que dans l'accroissement du pouvoir économique des firmes multinationales, la souveraineté économique est aujourd'hui devenue une préoccupation majeure des gouvernements et des citoyens. Et si cette préoccupation est depuis toujours au coeur du positionnement politique vis-à-vis de la globalisation, elle est désormais aussi un élément central dans le choix des politiques industrielles et de concurrence, clés de voûte de la santé économique des Etats. Mais la souveraineté économique est un objectif aussi facile à défendre qu'il est difficile à définir. Cette difficulté vient certes de la complexité du réseau d'interdépendances entre les économies et les entreprises, mais aussi de l'ambivalence des politiques et des acteurs qui sont censés l'atteindre. Faisant appel à l'histoire économique ancienne et plus récente, aux textes fondateurs comme à l'actualité, ainsi qu'à l'analyse point par point de toutes les facettes qui constituent aujourd'hui l'économie des Etats, cet ouvrage éclaire et explicite cette complexité et cette ambivalence, afin de rendre au concept de souveraineté économique une dimension qui dépasse les seuls patriotisme économique et slogans politiques.