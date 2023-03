Exercices de statistiques en psychologie et neuropsychologie. 100 schémas, graphiques et QCM corrigés

La présence d'exercices d'entraînement représente un véritable plus dans les ouvrages de statistiques pour les étudiants de psychologie et neuropsychologie. En effet, ils leurs permettent de s'assurer de la bonne compréhension des concepts et des démarches de calculs, mais aussi de s'entraîner pendant leurs révisions. L'objectif de cet ouvrage est de proposer au lecteur un support de révision pratique en lui proposant de s'entraîner avec des exercices d'applications tels que ceux proposés aux examens.