La Méditerranée de Gabriel Audisio. Cartographie d'une idée de Miriam Begliuomini éclaire une figure oubliée du XXe siècle, ouvrant de nouvelles perspectives sur l'idée de la " Méditerranée " au carrefour entre colonialisme et décolonisation. La Méditerranée a consacré la fortune de Gabriel Audisio (1900-1978), partisan d'un bassin solaire et multiculturel avant l'heure. Ses plaidoyers pour une mer fraternelle lui ont valu, au fil des années, le titre d'"? écrivain méditerranéen ? ", voire de "? médiateur ? " et de "? passeur ? " entre les deux rives de la mer. Encore de nos jours, alors que la Méditerranée a regagné le centre de l'attention médiatique et académique, la mer conciliatrice d'Audisio est évoquée comme le symbole d'une utopie réalisable. Mais l'ascension littéraire de l'auteur s'est aussi accompagnée d'une longue (et oubliée) carrière dans l'administration de l'Algérie française ? : comment relire sa pensée méditerranéiste à la lumière de cette double posture ?? Cet ouvrage s'attache à renouer la vie et l'oeuvre en prose d'Audisio sur le fond d'un vaste réseau de contacts intellectuels et d'instances matérielles. Au prisme d'un corpus privé (lettres personnelles, journaux intimes) et public (documentation administrative, presse, essais), on appréhende une média(tisa)tion, certes engagée, mais moins abstraite que prévu, de la Méditerranée et de l'Algérie notamment. Par une perspective inédite, une cartographie biographique et idéologique prend forme et vient offrir une première monographie sur un auteur influent pour l'élaboration de l'idée de Méditerranée, entre colonisation et décolonisation.