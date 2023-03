Nos désirs font désordre. Comprendre que l’intime est politique et le libérer du patriarcat

L'épaisseur des violences patriarcales nous écrase jusqu'à nos chambres, nos lits, nos corps, et nos coeurs : la solution réside dans la déconstruction de ce qui existe et dans la représentation juste et réelle de ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous voulons. Voici un manifeste féministe engagé pour rendre enfin visible la complexité de notre sexualité et ses enjeux, pour repenser ensemble sexe, amour, corps et identité. Il n'y aura pas de sexualité positive sans réappropriation de nos récits, sans guérison de nos traumatismes. Nos voix comptent, elles se font entendre, elles s'unissent, elles se matérialisent, et elles font trembler le patriarcat. Nos luttes sont légitimes et nous voilà ici. Je dis nous car ce livre c'est aussi le vôtre. Appropriez-le vous, prenez-en pleine possession, digérez-le et absorbez la force qu'il a à vous offrir, puis comprenez que cette dernière était en vous depuis toujours.