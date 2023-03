Sur la régularité

Sans régularité le monde ne serait que chaos. Elle anticipe ce qui peut ou non arriver. Nous proposons un nouveau regard sur cette régularité, sans appel à des règles abstraites comme les lois de la nature ou les maximes morales. Sans régularité le monde ne serait que chaos. C'est la régularité dans nos comportements et dans nos représentations qui nous permet d'anticiper ce qui peut ou non arriver. La source de cette régularité n'est cependant pas facile à établir sans postuler des entités telles que les " lois de la nature" ou les " maximes morales ", autrement dit, des " règles abstraites " dont la source, la forme et l'implantation semblent nous échapper. Dans cet essai on renonce à la quête de ces insaisissables règles qui existeraient indépendamment de nous. On y fait l'hypothèse que tout ce qui est général, des lois physiques aux principes éthiques, relève en fait d'énoncés normatifs émanant d'une autorité plus ou moins diffuse. Des énoncés normatifs qui parviennent à s'implanter dans nos sociétés en imposant une façon de regarder le monde et d'y agir. Le reste des régularités sont dès lors le résultat des processus spontanés se déroulant soit au niveau de l'individu (règles individuelles) soit au niveau du collectif (conventions).