Mais pourquoi mes poules font ça ?

Un livre très complet sur la vie quotidienne des poules. Ecrit sur un ton humoristique, mais très documenté et s'appuyant sur la longue expérience des auteurs, il fourmille de détails expliquant le comportement parfois déroutant de nos volatiles préférés, leurs rituels, la hiérarchie établie au sein du poulailler, la naissance et la croissance des poussins... Un livre illustré de photos " en situation ", qui ravira tous les amoureux des poules – et ils sont de plus en plus nombreux !