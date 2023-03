Stress, apprenez à le gérer naturellement !

Découvrez nos conseils pour vous aider à réduire de manière significative votre niveau de stress ! Neuf Français sur dix seront touchés par le stress dans leur vie. Surnommé le mal du siècle, il peut être lourd de conséquences pour l'organisme et entraîner, entre autres, des troubles cardio-vasculaires, des maladies dermatologiques ou encore des infections à répétition. Mais être stressé n'est pas une fatalité ! Plusieurs bonnes habitudes 100% naturelles peuvent en effet réduire de manière significative notre niveau de stress. Alice Delvaille est une grande adepte de la vie saine et du bio. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages de cuisine alliant santé et gourmandise. C'est depuis la Crète qu'elle nous livre ses secrets pour apprendre à gérer naturellement le stress.