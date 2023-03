Faire du sport quand on a du surpoids

Que l'on soit en surpoids ou nom, l'activité physique est une véritable alliée dans la perte ou la stabilisation de son poids. Découvrez tous les conseils de votre coach Julie Ferrez ! L'activité physique est une véritable alliée dans la perte de poids. Mais force est de constater que plus on a de kilos à perdre, plus il peut être difficile de s'y mettre ! L'obésité est souvent perçue comme un frein à la pratique du sport. Et pourtant, tous les deux restent compatibles... à condition de respecter certaines règles. Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment se mettre au sport quand on est en surpoids, les activités à privilégier et celles à éviter, et aussi les habitudes à mettre en place au quotidien pour maximiser les effets positifs du sport sur votre corps. Bercée entre la danse classique, la gymnastique sportive, et le yoga, Julie Ferrez est une passionnée de sport et de développement personnel. Elle a fusionné ses disciplines pour élaborer le meilleur programme en ligne de remise en forme pour toutes les femmes qui ont envie d'être bien dans leur peau ! Coach pluridisciplinaire, auteure et chroniqueuse, elle officie depuis plus de 10 ans dans l'émission Télé-matin