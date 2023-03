50 conseils pour vivre avec le cancer de sein

Découvrez les précieux conseils de Carole qui a vaincu son cancer du sein ! L'annonce d'un cancer est souvent porteuse de nombreuses interrogations. Si les médecins sont alors indispensables pour expliquer la maladie et le protocole de soins, seuls les patients, déjà passés par cette épreuve, sont capables de donner de précieux conseils sur la manière de vivre avec. Forts de leur expérience, ils sont de véritables experts du quotidien. Cet ouvrage compile ainsi les 50 conseils les plus précieux donnés par une patiente ayant eu un cancer du sein. Vie intime, professionnelle, traitements, opérations... tous les impacts de la maladie sur le quotidien y sont évoqués, sans tabou. Née à Troyes, Carole apprend à 25 ans qu'elle a un cancer du sein triple négatif (mutation du gène BRCA1, et une seconde tumeur in situ). Elle décide de prendre sa revanche sur son cancer, en se renseignant sur tout ce qu'elle peut faire pour le combattre, pour aller mieux, moralement et physiquement, au quotidien. Elle nous livre ici ses précieux conseils. Emmanuelle Jung est journaliste santé pour Medisite. fr. Grâce à son expertise, elle complète la partie scientifique de ce livre. Il s'agit de son 2ème livre aux Editions Alpen