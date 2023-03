¡Con soltura! Manuel de vocabulaire thématique espagnol-français B2-C1 - CPGE, Licence, Master, Concours, Edition bilingue français-espagnol

Ce manuel de vocabulaire espagnol-français, à destination des élèves de CPGE et des étudiants du supérieur, permet à la fois de réviser les bases lexicales et d'enrichir ses connaissances avec des termes variés et précis. Découpé en chapitres thématiques, il offreun vocabulaire actuel, adapté aux grands enjeux du monde contemporain, sans pour autant oublier la langue plus ancienne, indispensable dans certaines circonstances. Il sera donc un allié précieuxà la fois pour apprendre, réviser, renforcer ses connaissances et se préparer aux concours ou aux examens. Au programme : - 76 listes de mots incontournables regroupées par thème, - des mots en contexte dans des phrases traduites, - des mises au point ou Enfoque sobre sur des distinctions, difficultés ou champs lexicaux particuliers, - des expressions utiles. Le plus : Des annexesportant sur des éléments clés de rédaction et d'expressionen espagnol qui en fera un outil indispensable : " banque de synonymes ", " faux-amis ", " connecteurs logiques ", " vocabulaire de base du commentaire de texte littéraire " ou encore, " comment s'exprimer dans un commentaire de texte littéraire ? "