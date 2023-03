En quête d'érection. L'andropause sans tabou

Et si on parlait enfin d'andropause ? Jusqu'à l'âge de 54 ans, Anne-Cécile n'avait jamais entendu parler d'andropause. C'est son compagnon qui lui en a parlé le premier, parce qu'il était préoccupé par son corps et les nouveautés qu'il y découvrait. Alors, elle a décidé de mener son enquête afin de mieux comprendre ce qu'il décrivait. Le mot-clé : l'andropause, une "ménopause masculine" , une sorte de quasi légende dont il ne faudrait pas s'inquiéter et surtout ne pas parler. Parce que dans notre société actuelle, fief de la virilité, il faut être un "homme dur" , alors ne parlez pas de perte d'érection ! Oh non, surtout pas ! A la panne s'ajoutent parfois tristesse, déprime, baisse de désir, qu'il soit sexuel ou plus général, changements d'attitudes et d'humeur... Ce n'est pas rien, mais taisons-les pour ne pas démolir l'image de l'homme virile et préserver les masculinités. C'est un livre est comme un parcours, une enquête, des témoignages, mais aussi un livre de vulgarisation afin qu'il puisse répondre à tous. C'est un livre pédagogique, le langage y est clair, les choses sont nommées, avec douceur et clarté. Toutes les réponses évoquées, de la médecine occidentale aux approches orientales, de la pilule chimique au travail sur les énergies. Chacun y trouvera sa réponse, selon ses attentes, ses croyances, ses besoins... C'est aussi la découverte d'un renouveau, d'une renaissance, d'une nouvelle approche du corps et de la sexualité.