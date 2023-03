Wonderland. Le monde d'après

Une nouvelle série pour cette collection à succès ! "Si Wonderland est le best-seller des éditions Zenescope, il y a une raison qui se suffit à elle-même : c'est sacrément bon". - Comic Book Bin Il existe un royaume ou la folie et le mal règnent. Un monde malsain qui n'a pas d'âge. Un lieu où, des années auparavant, son ancien maître, l'infernal Jabberwocky, a été vaincu par un héros des plus improbables. Calie Liddle (voire Wonderland intégrale) aurait aimé croire qu'elle était enfin libérée de l'influence néfaste du Pays des Merveilles. Elle aurait aimé croire que ce cauchemar avait pris fin... Elle aurait aimé avoir raison... Hélas, Calie et sa fille Violet, vont apprendre à leurs dépens que la défaite du Jabberwocky n'était que les prémices d'un cauchemar sans fin. Alors que Calie s'efforce de protéger les siens de l'attraction néfaste du Pays des Merveilles, elle prend conscience qu'il ne cessera jamais de la hanter et qu'il va falloir s'adapter en permanence pour survivre à la folie de Wonderland. Wonderland est une des adaptations les plus originales du conte pour enfant Alice au Pays des Merveilles. Découvrez cette aventure extraordinaire ! Mélange subtil d'horreur, de thriller et de fantastique, la série Wonderland nous invite à un voyage aux confins de la folie !