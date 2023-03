Anticholestérol. 100 recettes faciles pour protéger votre coeur

100 recettes savoureuses pour protéger votre coeur Souvent, une alimentation étudiée, une bonne hygiène de vie et une maîtrise du poids suffisent à faire baisser le cholestérol. Et même si vous avez besoin d'un traitement, l'assiette anticholestérol reste indispensable. C'est facile ! Suivez nos conseils et prenez l'habitude de vous préparer de bons petits plats express en piochant dans nos 100 recettes. Des explications simples et claires sur le cholestérol : quelles différences entre le bon et le mauvais ? que risque-t-on vraiment si on en a trop ? les bons chiffres, c'est quoi ? Les 30 aliments à privilégier pour allier plaisir et santé (ail, avocat, cannelle, dinde, légumes secs, pistaches...) et 80 menus pour protéger votre coeur. 100 recettes ultra-simples, équilibrées et savoureuses pour un quotidien 100 % anticholestérol : salade d'aubergines, courgettes farcies, sardines grillées super-express, tiramisu aux framboises...