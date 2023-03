Les combattantes de la liberté (1939-1945). Elles s'appelaient Lucie, Germaine, Joséphine...

A travers 31 portraits de femmes résistantes, françaises et étrangères, est racontée l'ampleur de leur présence dans la Résistance sous toutes ses formes, de l'action clandestine à la lutte armée. Marie-Madeleine Fourcade dirige des réseaux de renseignement et d'évasion, Hélène Viannay fonde avec son mari l'un des plus importants journaux clandestins de la Résistance. Elles sont nombreuses comme agents de liaison et opératrices radio de Joséphine Baker à Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Elles participent activement à la lutte armée dans les maquis, les commandos alliés parachutés, dans les forces françaises libres... Femmes d'exception, elles ont oeuvré à des postes essentielles, apportant une contribution importante à la victoire des Alliés et aux sauvetages des juifs.