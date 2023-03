Le travail et ses espaces. Le pari du bien-être et de la performance

Comment s'organisent les nouveaux espaces de travail et de management à l'ère du post-Covid ? Un livre qui s'inscrit dans une perspective dynamique : hier, aujourd'hui, demain. Il combine la question des espaces de travail à celle du travail hybride (en marge de la pandémie). S'appuyant sur les recherches académiques les plus à jour sur le domaine et sur des apports opérationnels, il comportera une dizaine de témoignages d'experts et de praticiens reconnus, particulièrement à la pointe. Il permettra aux lecteurs de saisir les enjeux et les expérimentations associées aux questions centrales du travail et des espaces où il s'inscrit.