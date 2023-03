Les quatre saisons des soins au naturel

Découvrez une vaste palette de remèdes naturels pour prendre soin de soi tout au long de l'année ! Du printemps à l'hiver en passant par l'été et l'automne, chaque saison est potentiellement porteuse de maux variés et de problèmes de santé très saisonniers. Nombre d'entre eux restent heureusement assez bénins. Certains autres se montrent plus handicapants dans la vie quotidienne et doivent être pris au sérieux et soignés (préventivement ou de façon curative) afin d'éviter qu'ils ne dégénèrent en pathologies plus graves. Cet ouvrage vise donc à proposer au lecteur une vaste palette de remèdes naturels répondant de manière saine, économique et efficace à de nombreux maux envisagés de saison en saison. Ils met en avant des produits tels que les huiles essentielles, l'argile, le bicarbonate de soude, le miel, le citron, l'aloe vera, l'ortie... et bien d'autres encore en fonction des problèmes à prévenir ou traiter. Un indispensable à avoir sous la main tout au long de l'année ! Alice Delvaille est une grande adepte de la vie saine et du bio. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages de cuisine alliant santé et gourmandise. C'est depuis la Crète qu'elle nous livre le secret de ses soins au naturel !