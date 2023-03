Moussons N° 40. 2-2022 : Recherche en sciences humaines sur l’Asie du Sud-Est

Le numéro nous amène en Birmanie (Aung San Suu Kyi), en Thaïlande (architecture, corpus linguistiques), au Vietnam (vaisselle cam, langue hmong noir), en Inde (populations Moran et Matak, appropriation par les Vietnamiens de l'humanisme de Tagore). Le numéro s'ouvre sur un article "hors-cadre". Entre actualité et recherche, les autrices retracent, par une analyse d'images publiques, 30 ans du parcours médiatique de l'icône birmane Aung San Suu Kyi. Instrument de mobilisation, le patrimoine est au coeur de l'article de F. Gerbeaud centré sur l'architecture vernaculaire de communautés anciennes et paupérisées de Bangkok. Nous restons en Thaïlande avec l'article de K. Seifen et N. Bunkham qui entendent montrer l'apport des corpus en linguistique pour la connaissance et la comparaison des langues. Leur étude porte sur les différents emplois des verbes "aller" et "venir" en français et en thaï. Puis, A-V. Schweyer nous relate la longue histoire de la vaisselle en métal cam, de sa fonction rituelle jusque son dépôt dans les musées vietnamiens. C'est dans le Haut-Assam que nous transporte ensuite l'article de P. Ramirez, qui a enquêté sur les Moran et Matak, populations souvent associées et pourtant bien différentiables. L'inde est encore présente dans l'article suivant de G. Dondo, qui analyse la réception et l'appropriation par les Vietnamiens de l'humanisme oriental de Tagore. Le numéro se termine par un écho de la recherche de L. Mouton sur une langue en danger du Vietnam, le hmong noir.