La grande désillusion. Vécus de la Convention citoyenne sur le climat

Le roman vrai de la Convention citoyenne sur le climat Un recueil de témoignages de participants à la Convention citoyenne, chacun avec ses mots et son expérience. Des textes sincères qui disent les espoirs et les frustrations des participants, leur plaisir d'avoir travaillé ensemble, leur prise de conscience des enjeux climatiques et leur ressenti d'une expérience inédite. Des textes personnels souvent drôles, parfois poignants, toujours respectueux les uns des autres, qui racontent des moments précieux : la surprise d'avoir été choisi, le vertige des premières séances, l'apprentissage de la délibération collective, la qualité des débats, mais aussi le sentiment de gâchis, d'une formidable énergie restée inutilisée, de trahison des promesses Par delà les différences sociales et d'habitude d'écriture se dégagent une formidable lucidité, de présidentielles. réelles capacités d'analyse et, comme l'ont montré les travaux de la Convention, de synthèse. Un document unique et de salut public.