Pourquoi les vouivres raffolent des myrtilles. Edition

Agate, Jaspe et Obsidienne sont trois vouivres un peu particulières. Gardiennes de la nature, elles fabriquent toute l'année des pierres magiques pour protéger les animaux, les hommes, les vallées et les montagnes. Un jour, l'une d'entre elles disparaît alors qu'elle prend son goûter dans un buisson de myrtilles. Que lui est-il arrivé ? Il faudra le courage de tous ses amis, grands et petits, ainsi qu'une bonne dose de magie, pour la délivrer des griffes des démons qui l'ont faite prisonnière. Une fable écologique, positive et inspirante, mettant en avant le courage et l'amitié, à lire dès 7 ans.