L'attente sacrée. Yoga de la grossesse à la naissance, Edition collector

150 postures et respirations de yoga pour bien vivre sa grossesse et préparer l'accouchement sereinement... Un classique du yoga prénatal en édition collector ! L'attente d'un enfant est un des événements rares de la vie : il mérite qu'on en fasse un voyage de vrai bonheur, couronné par une naissance harmonieuse et réussie. Elle représente une période de profondes transformations physiques et mentales, le yoga est particulièrement adapté à cette période d'instabilité, il aide à se sentir en harmonie. Cet ouvrage de Martine Texier permet de mieux accueillir les modifications de votre corps. Les exercices de yoga présentés vous guident dans une préparation complète à la naissance. Des témoignages de femmes, authentiques et sincères, vous apporteront confiance et sérénité. Faites de votre grossesse et de votre accouchement une expérience rayonnante.