Geek et mystique. Deux univers bien différents en apparence, qui ont pourtant un point commun fondamental : l'invisible. Le rapprochement peut surprendre, pourtant il suffit de creuser un peu pour se rendre compte que les nouvelles technologies présentent des similitudes frappantes avec la spiritualité. L'étonnant miroir qu'elles nous tendent peut même nous aider à mieux nous connaître. En cultivant l'analogie entre les appareils qui peuplent notre quotidien (nos ordinateurs, téléphones, tablettes et, bien sûr, Internet) et notre vie intérieure, Olivier Clerc nous fait progressivement découvrir un monde où tout est relié et où s'opèrent d'incessantes et fécondes résonances. Un monde d'interdépendance, dans lequel l'intelligence est omniprésente, pour peu qu'on ouvre les yeux. Il rend accessible des notions spirituelles parfois trop abstraites et nous montre, technologies à l'appui, la valeur et le sens – en un mot, le pouvoir magique – qu'une pratique spirituelle (yoga, prière, méditation, etc.) peut avoir dans nos vies.