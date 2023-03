Tomber amoureux à O'Leary Tome 3 : Micah et Constantine

Micah Constantine Ross n'est qu'un petit enf... bref, il est arrogant et provocateur. Et je dirais la même chose si l'entreprise de sa famille n'était pas mon concurrent le plus sérieux. Promis, juré. Il serait temps que quelqu'un lui donne une bonne leçon. En tout cas, c'est ce que je me dis quand je lui propose un job. Disons que c'est ma bonne action de l'année... ou du siècle. Mais maintenant, il est dans ma boutique. Dans mon espace. Dans chacune de mes fichues pensées. Dans. Mon. Lit. Et comment suis-je censé lui résister ? Constantine Je suis le premier à admettre que j'ai royalement merdé. Que voulez-vous que je vous dise ? J'étais un ado stupide qui a perdu son père et qui s'est enfoncé dans les ennuis. Presque dix ans plus tard, j'essaie toujours de réparer mes torts. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que l'ennemi juré de ma famille déboule dans ma vie comme s'il avait toutes les réponses. Sauf que... j'ai vraiment besoin de cet argent, et cet enfoiré arrogant m'a offert un boulot. Je peux gérer l'attitude de Micah. Mon attirance pour lui ? C'est une autre histoire. C'est mon patron, pas mon petit ami. Et il est bien trop vieux pour moi. Mais bon sang, il est canon. Dominant. Irrésistible. Je n'ai pas envie d'avoir envie de lui. Mais je ne peux pas garder mes distances. #MM #Humour #Famille #DifférenceD'Age #PetiteVille Inclus la nouvelle Taika et Ethan --- "OMG OMG OMG. J'adore May Archer. J'adore ses livres". - Eden Finley (Goodreads) "J'ai adoré ce livre, c'est mon préféré de la série jusqu'à présent. Du début à la fin, j'ai aimé lire chaque page de celui-ci et j'ai été captivée dès la première page". - haletostilinski (Goodreads) "J'adorais les livres de May Archer avant celui-ci, mais celui-ci a fait de moi une fan inconditionnelle. Ce livre a touché toutes mes cordes sensibles et j'ai l'impression que son écriture n'a jamais été aussi brillante". - Shelly (Goodreads)