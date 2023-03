Femmes, réveillez-vous !. Pour en finir avec les mensonges du féminisme

"Depuis que je prends la pilule, mon mari fait ce qu'il veut de mon corps" , disait un personnage de Tranches de vie, la BD de Gérard Lauzier. C'est un beau raccourci pour illustrer la pseudo-libération des femmes. Soumission à la technique, disponibilité totale, rythmes effrénés, leur quotidien a vu naître de nouvelles contraintes, d'autant plus lourdes qu'en chassant le mari, les idéologies féministes ont introduit le juge dans la bergerie familiale. A l'heure où le progrès avilit, où le contrôle social s'étend, où les libertés publiques s'amenuisent, que signifie vraiment "être libre" ? "Femme, réveille-toi ! " Deux siècles après cet appel d'Olympe de Gouges, Anne Trewby et Iseul Turan tirent les leçons du féminisme et proposent un chemin à rebours de la Modernité et de la course aux "droits à... " Iseul Turan, naturopathe spécialisée dans le cycle féminin, est cofondatrice et porte-parole du mouvement féminin Antigones. Anne Trewby, entrepreneur, est cofondatrice et présidente des Antigones. Auteur d'articles d'actualité et de réflexion sur les questions liées aux femmes et à la complémentarité des sexes, elle a déjà publié Le Néo-féminisme à l'assaut d'Internet (La Nouvelle Librairie, 2021).