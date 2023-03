When Pigs Fly. Décrypter les 300 expressions idiomatiques les plus utilisées par les Anglais !

It's raining cats and dogs (" Il pleut des cordes ", littéralement " Il pleut des chats et des chiens "), You are flogging a dead horse (" Tu es en train de fouetter un cheval mort "), You are pulling my leg (" Tu te moques de moi ", littéralement " Tu me tires la jambe "), etc. Autant d'expressions figées, tirées par les cheveux, et parfois franchement débiles, qu'il est impossible de deviner pour un Français... Mais pas de panique ! Sur les traces du succès Sky my husband ! – Ciel mon mari ! , de Jean-Loup Chiflet, voici l'ouvrage qui va vous permettre de résoudre ces énigmes linguistiques à travers 300 idiomes les plus utilisés par les Anglais. Ici, pas de perte de temps dans l'apprentissage d'un anglais inutile. Ainsi, vous saisirez toutes les subtilités de la langue et améliorez votre niveau d'anglais tout en vous marrant. Original ! Chaque idiome est illustré par des exemples, sans le côté barbant des manuels d'anglais. Ils sont tous tirés de dialogues amusants de séries, films ou encore de citations inspirantes. Ces exemples ne sont jamais neutres, ils font sourire et réfléchir rendant ainsi la lecture plus agréable. Une vraie nouveauté dans l'apprentissage des idiomes !