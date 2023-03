Contes populaires de la Grande-Lande. Volume 1

Les cent-quatre-vingt-un contes gascons ici publiés, traduits et annotés, constituent une pièce maîtresse de l'oeuvre ethnographique de Félix Arnaudin, qui les recueillit autour de Labouheyre à la fin du siècle dernier. Peu de terroirs en France peuvent s'enorgueillir d'une investigation aussi poussée et aussi consciencieuse. Et pourtant cette collecte, conduite par le chercheur landais un peu en marge d'autres travaux auxquels il donna beaucoup plus de temps et d'efforts, n'a commencé à sortir de l'ombre que depuis moins de quarante ans. Les premières éditions, imparfaites à plusieurs points de vue, ont eu au moins le mérite de donner à Félix Arnaudin la place qu'il aurait toujours dû occuper, au premier rang des folkloristes de son temps, et de lui rallier les suffrages administratifs de tous les spécialistes de la littérature orale française. Désormais en collection de poche, ce premier volume des Contes des OEuvres complètes a été établi par Jacques Boisgontier, qui fut ingénieur au CNRS et spécialiste de dialectologie romane, et par Guy Latry, professeur émérite de langue et littérature occitanes à l'Université de Bordeaux.