Linguistique et phonologie de l'anglais. Méthode, analyse détaillée et entraînement [Licence - Master - CAPES

A destination des étudiants du supérieur, cet ouvrage s'adresse aussi bien à ceux qui débutent la linguistique en 2e année de Licence qu'à ceux qui préparent le concours du CAPES. Véritable outil de préparation et d'entraînement à l'épreuve de linguistique et à la question de phonologie, il propose de façon claire et systématique : 1. pour chaque point linguistique abordé, une réflexion en quatre temps correspondant à ceux attendus à l'épreuve du CAPES : description des segments, problématisation, valeurs fondamentales (ou de base), analyse en contexte) 2. pour chaque point de phonologie traité, un schéma d'analyse en trois temps : détermination de la formation du mot, de son schéma accentuel et de la valeur de chaque voyelle. " Au programme : 19 séquences proposant sur la base d'un extrait de littérature classique : un objectif phonologique, un objectif linguistique et une analyse détaillée agrémentée de : schémas, d'encadrés " les règles à retenir " dans la partie phonologie et de focus dans la partie linguistique. " Les plus : - Vademecum pour l'énoncé complexe - Vademecum de phonologie - Glossaire linguistique - Glossaire phonologique - Index pour des révisions ou des entraînements ciblés