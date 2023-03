Le FLE sans chichi !. 450 mots de français familier pour enfin tout capter ! (avec exercices corrigés) (à partir du niveau A2)

Cet ouvrage de vocabulaire est destiné à toute personne ayant des connaissances en français langue étrangère souhaitant mieux comprendre les conversations de la vie quotidienne, tout en se divertissant. Il permet d'accéder à la langue parlée, aux mots qui ne sont pas souvent proposés dans les méthodes ou les livres de vocabulaire mais que l'on entend partout dans la rue, dans les commerces, dans les conversations entre amis et que l'on n'est pas certain de bien comprendre. A découvrir : - 26 chapitres thématiques - 450 mots familiers expliqués, souvent illustrés, systématiquement employés en contexte dans une phrase ou un court dialogue - des expressions découlant des mots familiers, également expliquées et utilisées en contexte pour savoir quand et comment les utiliser - des exercices ludiques corrigés à la fin de chaque chapitre - un lexique des mots proposés, classés par ordre alphabétique