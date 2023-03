Comment dire non. Savoir refuser sans offenser

Comment dire "non" au patron qui vous confie une mission pendant le week-end ? William Ury, spécialiste mondialement connu de la négociation, décortique la tension entre votre désir de dire "non" , pour affirmer votre préférence, et la peur de détruire la relation. Trop souvent, le refus suppose de dire "non" d'une façon agressive voire blessante qui détériore ou détruit les liens. Plus souvent encore, le "oui" est privilégié pour éviter le conflit, mais suppose une frustration qui mine tout autant la relation. Grâce à William Ury, découvrez une troisième voie : celle du "non positif" qui permet de refuser sans offenser. Une méthode simple et éprouvée pour vous affirmer sans compromettre vos relations. William Ury est directeur du Global Negotiation Project, qui développe des méthodes de négociations internationales pour le règlement des conflits armés et des problèmes globaux. Il est notamment l'auteur de Comment réussir une négociation (Seuil, 2022) et Comment négocier avec les gens difficiles (Points, 2023), vendus à des millions d'exemplaires dans le monde.