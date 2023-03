Louise Bourgeois. l'artiste qui fabriquait des araignées géantes (et s'en fichait)

Louise Bourgeois est une artiste célèbre dans le monde entier. Jusqu'à ses 98 ans, elle utilisa ses souvenirs d'enfance et des objets du quotidien pour créer des dessins, des tissages et des sculptures. Ses célèbres araignées géantes fascinent - et parfois terrifient - toujours le public. Ce livre raconte l'histoire inspirante de la première femme sculpteur à jouir d'une exposition personnelle au Museum of Modern Art de New York.