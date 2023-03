Nos âmes volages

Un recueil qui explore l'amour et la mélancolie de la jeunesse, par un auteur très populaire sur les réseaux sociaux. Dans ce recueil à la fois intimiste et public, le poète s'interroge sur la ville, la jeunesse, l'amour, l'amitié, le sens de la vie et bien d'autres thèmes d'une grande richesse. Les poèmes racontent la vie de Parisien et Paris elle-même, avec ses atouts et sa beauté, sans oublier ses inconvénients. L'auteur explore ainsi cette ville aimée et détestée, ainsi que la sensualité et les amours qu'elle apporte. Il fait le récit d'une jeunesse par le biais des lieux qui lui sont les plus chers et emblématiques. Un recueil qui vous donnera envie de flâner dans les ruelles de la capitale !