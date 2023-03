La nage céleste du dauphin

Le roman cocooning pour garder le moral, même lorsque l'on se fait quitter à 50 ans ! A 50 ans tout rond, après 28 ans passés ensemble, Pierre et Marie, en voyage à Chypre, se séparent... plus exactement, c'est Pierre qui quitte Marie pour une autre, brutalement, sans que rien n'ait pu le laisser présager. Parce qu'il a envie, dit-il, de vivre autre chose, une vie qui ne serait pas déjà écrite. La vie commune de Pierre et Marie est pourtant terriblement enviable : deux enfants, presque adultes, formidables, une résidence secondaire dans les Cévennes où leurs amis affluent l'été, des voyages au bout du monde, des métiers enrichissants, une passion partagée pour la pratique du triathlon... un trop-plein de bonheur - répétitif, certes - qui a mené Pierre tout droit dans l'enfer de l'ennui quotidien. D'abord sous le choc de ce départ brutal, Marie entame un étrange cheminement d'homme en homme, comme s'il en pleuvait : un jeune amant doué en cyber-espionnage, son psy, un passant lambda, un type naze rencontré sur Internet, un jeune étudiant omanais qu'elle héberge, un espion britannique, un homme sous un pont, un homme avec de grands bras, l'homme idéal, le prince Charmant (le vrai de chez Disney), et d'autres encore, y compris Pierre, qui revient, repart vers l'Autre, revient encore, indécis, perdu, devenu "l'homme à la valise" à force de passer de Montpellier à Paris... S'y ajoute la présence d'un père aimant, celui de Marie, témoin discret, mais impliqué. Chaque homme a sa partie chapitrée et son rôle à tenir dans l'histoire de cette "Candide au pays de la masculinité sous toutes ses facettes" . Et Marie, tout en se réconciliant avec le masculin, se reconstruit peu à peu, en passant de Chypre à Montpellier, des Cévennes au Brésil, jusqu'à développer son anima et muer de façon salutaire.