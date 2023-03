La Petite fille qui aimait les pommes de terre

Une histoire vraie. Au travers des lettres que Charlotta et Viorica Janovits, déportées à Auschwitz parce qu'elles étaient Juives, l'auteur nous fait revivre, avec une grande justesse, le destin de ces fillettes et de leurs proches et comment elles ont survécu à l'enfer des camps de concentration... Roman suivi d'un dossier documentaire illustré