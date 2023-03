Games Tome 2 : Confession

Il y a cinq ans, Rose a tout plaqué, encore, et elle a renoncé définitivement à l'amour après la trahison de Cameron. Elle a laissé la petite ville de Billings derrière elle, et s'est installée à Los Angeles pour tout recommencer. Elle est heureuse Enfin presque. Elle voudrait tirer un trait sur lui, mais ne peut s'empêcher d'assister aux concertes des Christmas Lips, pour se rappeler pourquoi l'amour fait si mal, pourquoi elle ne doit plus plonger. Cameron a obtenu ce qu'il voulait : la célébrité, les femmes, l'argent. Il a atteint son but, et est heureux. Enfin presque. Il se sent vide, et les drogues sont devenues ses compagnes quotidiennes. Et il la voit. Elle. Celle qu'il a trahie. Celle qui peut le sauver. Le jeu recommence ! Vous êtes prêts ?