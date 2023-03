Panique sous les tropiques. Toutes les fois où j'ai failli crever

Un récit hilarant et décalé ! Des vacances de rêve qui prennent une tournure... inattendue et farfelue. Sophie, jolie blondinette pétulante de vingt ans, décide de s'offrir des vacances bien méritées sur une île déserte sous les Tropiques. Soleil, plage de sable blanc, mer turquoise : tous les éléments étaient réunis pour passer un séjour parfait. C'était sans compter sur un drôle de shooting photo qui intrigue Sophie, qui s'aperçoit... qu'il s'agit d'une séance de photos de charme ! Abasourdie, elle se sent mal juste à ce moment-là et s'écroule sous le seul palmier de la plage, sauvée in extremis par l'organisateur du shooting, qui s'en rend compte et la fait évacuer à temps. Cet événement n'est que le premier d'une série d'aventures cocasses et inénarrables. Sophie n'est pas prête d'oublier ses vacances ! Après La Valise, un nouveau roman de Sophie Forte, inspiré de sa propre histoire et écrit avec son brio et son humour habituels. Un texte tendre et teinté de nostalgie qui retrace avec délicatesse et affection le passé d'une famille. Des anecdotes rigolotes ajoutent de petites touches d'humour pétillant.