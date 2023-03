Comment serait le monde avec 8 milliards de vous ?. 7 étapes pour rayonner et donner du sens à ma vie personnelle et professionnelle

Création - Libération - Emotions - Relations - Vocation - Contribution - Inspiration Quelle vie créez-vous actuellement ? Que vous autorisez-vous ? Etes-vous bien entouré ? Quelles émotions vous font du bien ? Etes-vous à votre place professionnellement ? Faites-vous du bien autour de vous ? Ce livre repose sur le célèbre adage de Gandhi : " Sois le changement que tu veux voir dans le monde. " Nous devrions ainsi incarner ce que nous voudrions voir exister à grande échelle ! Qu'incarnez-vous actuellement dans ce monde ? Le savez-vous vraiment ? Si l'on multipliait vos choix de vie actuels à grande échelle, comment serait le monde ? Est-ce un monde dans lequel vous aimeriez vivre ? Soyons au clair, l'objectif de ce livre n'est pas de vous culpabiliser quant à vos choix de vie actuels ni de prôner un monde uniforme peuplé de clones. Bien au contraire, il a pour but de vous aider à vivre votre vie avec un grand V tout en prenant soin de vous et des autres. Le but de ce livre en 7 étapes est très simple : vous aider à comprendre ce qui vous fait vibrer pour créer une vie sur mesure, géniale, inspirante et puissante, c'est-à-dire une vie qui vous ressemble vraiment ! Oui, cela est possible, joyeux et accessible ! Et cela commence maintenant !